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Гинцбург рассказал, можно ли применять назальную вакцину без прививки

09:22
  • среда
  • 10 ноября 2021

Для однозначного ответа требуются клинические исследования

Вопрос об использовании назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции без получения прививки требует изучения. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Как уточнил эксперт, пока однозначного ответа на этот "хороший, правильный" вопрос нет. Чтобы понять, можно ли применять назальную вакцину без прививки, требуются исследования.

Гинцбург рассказал, что Центр имени Гамалеи уже получил разрешение на проведение таких клинических исследований, сообщает РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказал, что новой назальной вакциной от коронавируса, разработанной в России, нужно будет прививаться не чаще одного раза в шесть месяцев. При этом эксперты отмечали, что назальная вакцина – лишь дополнительная защита, без основной прививки от коронавируса она неэффективна.

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