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В Москву на смену солнцу идут облака со снегом

09:25
  • среда
  • 10 ноября 2021

Атмосферное давление выше нормы

Москва находится в области повышенного атмосферного давления, так что большая часть дня 10 ноября пройдет без осадков. Погода начнет меняться к вечеру: небо закроют облака и пойдет мокрый снег, рассказала ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.
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"Большая часть дня обойдется без осадков и даже будет проглядывать солнце. В таких условиях максимум, на что мы можем рассчитывать, это 0 - плюс 2 градуса в черте города и близкие к нулю температуры на территории столичного региона. Но вечером с приближением к нам с запада теплого атмосферного фронта погода начнет меняться, облачный покров станет плотнее и пойдет мокрый снег", - цитирует синоптика ТАСС.

Погода изменится после 20:00. В течение дня ветер постепенно повернет на юго-западный, он начнет крепчать вечером. Атмосферное давление, по данным метеоролога, на 7-8 единиц выше привычных для Москвы значений - на уровне 760 мм ртутного столба. Температура близка к норме.

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