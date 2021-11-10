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Более 13 тысяч предпринимателей Москвы получили субсидии на онлайн-рекламу

09:37
  • среда
  • 10 ноября 2021

Программа поддержки завершилась в конце октября

Свыше 13 тысяч столичных предпринимателей получили субсидии на размещение онлайн-рекламы. Об этом в среду, 10 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Как уточнила заммэра, поддержка осуществляется в рамках совместной программы правительства Москвы и компании "Яндекс", которая стартовала весной 2021 года и завершилась в конце октября. Проект позволил представителям малого бизнеса размещать рекламу в сервисах IТ-гиганта за 10% от ее стоимости. Воспользоваться субсидией могли зарегистрированные в столице предприятия или индивидуальные предприниматели, имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза.

Для получения субсидии предпринимателям нужно было подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании с основной информацией о ней и загрузить фотографии. На основе внесенных данных алгоритмы автоматически создавали объявления и настраивали показы.

В десятку категорий малого бизнеса по количеству заявок, поданных на получение субсидий, вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, предприниматели прошли бесплатный обучающий курс по интернет-продвижению своего дела и в течение двух месяцев размещали рекламу со скидкой 90%. Потенциальные клиенты, которые видели эту рекламу, совершили целевые действия около 3 млн раз, сообщает АГН "Москва".

Ранее Алексей Фурсин рассказал, что столичные власти решили выделить дополнительные средства для поддержки предпринимателей. На эти цели по поручению мэра Сергея Собянина, будет направлено 500 млн рублей.

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