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В Совфеде опровергли обсуждение обязательной вакцинации от COVID-19

09:54
  • среда
  • 10 ноября 2021

Сделать вакцинацию обязательной предложил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

В Совете Федерации не обсуждают вопрос о законодательном введении всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал член социального комитета верхней палаты парламента, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
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Сенатор уточнил, что если соответствующий законопроект разработают, "он будет обсуждаться". Вместе с тем Круглый напомнил, что Госдума ранее отказалась внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцину против COVID-19 надо включить в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию делать обязательной. Только это позволит справиться с нынешней пандемией и избежать новой, полагает эксперт.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что всеобщей принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции не может быть и не будет, поскольку в данном вопросе возможно только добровольное решение.

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