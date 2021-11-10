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Три человека ранены на съемках фильма "Неудержимые 4" со Стэтхэмом

10:08
  • среда
  • 10 ноября 2021

В числе пострадавших – каскадер Джейсона

ЧП на съемках фильма"Неудержимые 4" в Греции, пострадали три члена съемочной группы. Один из раненых находится в критическом состоянии. В числе пострадавших – каскадер Джейсона Стэтхэма.
Жертвой стрельбы на съемках фильма в США стал оператор

Как сообщает греческий телеканал Mega, один из технических сотрудников – в критическом состоянии: он упал с судна, где проходили съемки. Кроме того, ранен оператор: его зацепил автомобилем каскадер, который ехал задним ходом.

Каскадер Джейсона Стэтхэма также получил травмы. Он неудачно прыгнул с машины на машину. По данным телеканала, несмотря на травмы на съемочной площадке, съемки "Неудержимых 4" продолжаются в обычном режиме.

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Кадр из фильма "Неудержимые"
Кадр из фильма "Неудержимые"
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