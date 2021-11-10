ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВОЗ назвали признак завершения пандемии коронавируса

10:19
  • среда
  • 10 ноября 2021

Это связано с состоянием систем здравоохранения

Говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции можно будет тогда, когда система здравоохранения перестанет испытывать такую нагрузку. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Коронавирус в России: в регионах вводят новые ограничения

Представитель ВОЗ напомнил, что система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от COVID-19. Когда таких перегрузок не будет, пандемия, возможно, превратится в эндемию (существование инфекции на ограниченной территории).

Клюге привел оценочные данные, согласно которым при нынешней тенденции распространения коронавируса к февралю 2022 года в Европе могут умереть еще полмиллиона человек.

Эксперт пояснил, что причина кроется в том, что более чем в половине стран Европы "вакцинация застопорилась". По словам Клюге, если еще пару месяцев назад проблема заключалась в нехватке вакцин, то сейчас мешает скептицизм по отношению к вакцинации и фейковые новости.

Глава Европейского бюро ВОЗ заявил в интервью газете La Vanguardia, что намерен создать региональную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами вакцинации.

Между тем число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки выросло на 800 тысяч, свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса. Всего в мире зарегистрировано 250 836 019 заболевших COVID-19, скончались 5 063 872 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.