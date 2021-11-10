В ВОЗ назвали признак завершения пандемии коронавируса

Это связано с состоянием систем здравоохранения

Говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции можно будет тогда, когда система здравоохранения перестанет испытывать такую нагрузку. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Представитель ВОЗ напомнил, что система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от COVID-19. Когда таких перегрузок не будет, пандемия, возможно, превратится в эндемию (существование инфекции на ограниченной территории).

Клюге привел оценочные данные, согласно которым при нынешней тенденции распространения коронавируса к февралю 2022 года в Европе могут умереть еще полмиллиона человек.

Эксперт пояснил, что причина кроется в том, что более чем в половине стран Европы "вакцинация застопорилась". По словам Клюге, если еще пару месяцев назад проблема заключалась в нехватке вакцин, то сейчас мешает скептицизм по отношению к вакцинации и фейковые новости.

Глава Европейского бюро ВОЗ заявил в интервью газете La Vanguardia, что намерен создать региональную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами вакцинации.

Между тем число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки выросло на 800 тысяч, свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса. Всего в мире зарегистрировано 250 836 019 заболевших COVID-19, скончались 5 063 872 пациента.

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