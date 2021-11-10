Китайский космический мусор угрожает МКС

Роскосмос оценивает риски

Космический мусор приблизится к Международной космической станции утром 12 ноября.

В сторону МКС движется фрагмент китайского спутника Fengyun-1C, сообщили ТАСС в "Роскосмосе".

"В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения", - отметили в пресс-службе.

Источник агентства РИА Новости утверждает, что российский Центр управления полетами (ЦУП) сегодня вечером может провести маневр уклонения.

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