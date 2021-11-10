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Мурашко оценил число заболевших среди привитых от коронавируса

10:43
  • среда
  • 10 ноября 2021

Каждые сутки прививки делают более 700 человек на 200 тысяч населения

Количество заболевших коронавирусной инфекцией среди прошедших вакцинацию не превышает 0,4%. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава уточнил, что ревакцинацию в стране прошли около 4,5 млн человек. Каждые сутки прививки делают более 700 человек на 200 тысяч населения.

Министр подчеркнул, что нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих. В настоящее время в России госпитализированы 258 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Между тем в Совете Федерации рассказали, что законодательное введение всеобщей вакцинации от коронавируса не обсуждается. Госдума ранее отказалась внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

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