Сенатор оценил конституционность обязательной вакцинации от COVID-19

Включить вакцину от COVID-19 в национальный календарь прививок предлагал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не противоречит Конституции Российской Федерации. Об этом в среду, 10 ноября, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор указал, что введение всеобщей вакцинации от COVID-19 возможно только через принятие соответствующего федерального закона, сообщает РИА Новости.

При этом сенатор Владимир Круглый ранее рассказал, что в Совете Федерации не обсуждается закон о введении всеобщей вакцинации от коронавируса.

Предложения о всеобщей вакцинации звучали неоднократно. В частности, включить вакцину против COVID-19 в национальный календарь прививок предлагал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 октября сообщал, что российские власти не принимали никаких решений относительно введения всеобщей обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

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