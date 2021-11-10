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Рост поставок из России обрушил цены на газ в Европе

11:03
  • среда
  • 10 ноября 2021

Стоимость фьючерсов снизилась более чем на 8%

Рост поставок газа из России обрушил цены на голубое топливо в Европе. По данным ICE, стоимость фьючерсов снизилась более чем на 8% - ниже 800 долларов за тысячу кубометров
"Газпром" приступил к закачке газа в европейские хранилища

Декабрьские фьючерсы на газ по индексу г самого ликвидного европейского хаба  - голландского TTF - на открытии торгов составила 791,6 доллара за тысячу кубометров. К 10 утра по московскому времени цены немного подросли - до 793,2 доллара. Однако и эта цифра на 8,4% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня, передает РИА Новости.

Накануне российская компания "Газпром" сообщила о начале закачки газа в пять подземных хранилищ в Европе. Кроме того, концерн увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54% - до 88 миллионов кубометров в сутки. Вырос и объем прокачки по газопроводу "Ямал–Европа" в сторону Германии - до 850 тысяч кубометров в час.

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