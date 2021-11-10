В "Артеке" стартовал финал конкурса "Большая перемена"

В нем участвуют полторы тысячи человек

В Крыму, в детском центре "Артек" стартовал финал конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Полторы тысячи старшеклассников из разных регионов объединятся в команды, чтобы решить задания по 4 направлениям. Это "Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания" и "Общество". А также разработают проекты, направленные на улучшение разных сфер жизни.

Помимо этого, в программе - дискуссии, шоу и творческие мастер-классы. Победителями станут 600 школьников. Они получат ценные призы.

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