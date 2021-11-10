Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать деньги на лечение Марка Ильинского

У мальчика редкая патология позвоночника

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог 13-летнему Марку Ильинскому из Санкт-Петербурга. Его историю мы рассказывали накануне

У мальчика - редкая патология позвоночника, из-за которой колени и стопы сильно деформировались. Каждый шаг для Марка - это тяжелейшее испытание. Чтобы ребенок не остался на всю жизнь в инвалидном кресле, ему срочно нужно сделать операцию по выпрямлению суставов. Лечение стоит более двух миллионов рублей, и теперь у семьи есть эти деньги.

Слова благодарности от мамы Марка: "Это просто удивительно! Неужели сбор закрыт?! Мне сложно поверить в происходящее, сердце учащенно бьется от счастья! Мы так долго шли этой к цели, и сегодняшний день решил очень многое! Впереди у Марка операция в Израиле, которую мы ждали два года. Наша мечта наконец-то сбудется! Это настоящее чудо! Спасибо за сострадание и ваши добрые сердца! Я благодарна Богу, что на нашей планете есть такие отзывчивые люди, как вы".

Но у фонда много других подопечных, которые очень нуждаются в вашей помощи. У трёхлетней Ники Поповой - множественные пороки сердца. Серьёзную операцию она перенесла уже в первые дни жизни, а теперь девочке требуется установить специальный биологический протез легочного клапана, который будет расти вместе с ребёнком. Лечение стоит 3 миллиона 276 тысяч рублей.

Мы продолжаем помогать Нике все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ники Поповой, программа 1286

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram