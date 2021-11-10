ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Коми спасли ребенка из загоревшегося автомобиля

11:21
  • среда
  • 10 ноября 2021

Его отец в это время обедал в столовой

В Коми мужчина закрыл двухлетнего сына в машине, которая неожиданно загорелась.

Инцидент произошел в городе Печора на улице Булгаковой. 24-летний отец оставил ребенка в заведенной машине, а сам ушел обедать в столовую. Возгорание автомобиля заметили прохожие и вызвали экстренные службы.

Мальчика удалось спасти, но он получил серьезные ожоги дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Причина пожара устанавливается, сообщили РИА Новости ГУ МЧС по Коми. Telegram-канал SHOT пишет, что в машине "коротнул" FM-модулятор в прикуривателе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пожарный
Пожарный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.