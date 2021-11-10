В Коми спасли ребенка из загоревшегося автомобиля

Его отец в это время обедал в столовой

В Коми мужчина закрыл двухлетнего сына в машине, которая неожиданно загорелась.

Инцидент произошел в городе Печора на улице Булгаковой. 24-летний отец оставил ребенка в заведенной машине, а сам ушел обедать в столовую. Возгорание автомобиля заметили прохожие и вызвали экстренные службы.

Мальчика удалось спасти, но он получил серьезные ожоги дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Причина пожара устанавливается, сообщили РИА Новости ГУ МЧС по Коми. Telegram-канал SHOT пишет, что в машине "коротнул" FM-модулятор в прикуривателе.

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