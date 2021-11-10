Последние новости о ситуации на границе Польши и Белоруссии

Варшава угрожает полностью закрыть границу

Почти 600 попыток прорваться в Польшу через границу с Белоруссией предприняли за минувшие сутки нелегальные мигранты. Как сообщают в Варшаве, несколько из них оказались успешными, однако все нарушители уже задержаны. Для усиления на границу направлено 15 тысяч польских военных, которые не пустили к беженцам правозащитников из Германии.

Белорусская погранслужба показала, как выглядит лагерь беженцев, разбитый на польской границе ночью. Очень холодно. Горят множество костров. Десятки, если не сотни палаток. Слышен детский плач. С польской стороны на английском языке через громкоговорители звучит информация о том, что переход границы является незаконным.

По заявлению белорусских пограничников, вот эти люди (см. видео) - курдские беженцы, которым якобы удалось пересечь границу, но на той стороне их поймали, сильно избили и отправили обратно в Белоруссию. Сообщается, что на польскую территорию действительно удалось прорваться нескольким группам, но все люди задержаны силовиками. Состав одной из групп, в основном, женщины с детьми и старики. Мужчин мало. На табличке написано по-английски: "я прошу убежища в Польше".

"Женщина, которая находится здесь, бабушка вот этих детей. И она не может нормально ходить. Она заболела ещё в Курдистане, но тут её состояние ухудшилось, когда они бродили в лесу между деревьями и болотами", - говорит правозащитник, переводчик Якуб Супеневский.

Польские правозащитники заявляют, что пограничники отправляют всех задержанных обратно. Судьбой беженцев на белорусско-польской границе всерьёз обеспокоены за океаном. В Организации объединённых наций прошло совместное совещание управления верховного комиссара и международной организации по миграции.

"Оба агентства поддерживали контакт с правительствами обеих стран в Варшаве и Минске и призывают к срочному разрешению ситуации и немедленному и беспрепятственному доступу к беженцам. В связи с несколькими зарегистрированными смертями, мы напоминаем государствам о необходимости обеспечить гуманное отношение к мигрантам", - говорит пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Литва при помощи вооруженных сил начинает укреплять свои границы, однако там скопления мигрантов не наблюдается. Как объясняют эксперты, именно через Польшу идёт самая короткая дорога в Германию, куда, судя по всему, и устремляются беженцы. Однако там их никто не ждёт.

"На последнем заседании Совета Европы мы решили приложить все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международными обязательствами. Мы подняли вопрос о финансировании со стороны ЕС приграничной инфраструктуры. И этот вопрос должен быть решен быстро, потому что границы Польши и Балтии находятся в пределах ЕС. Один за всех и все за одного", - заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Как заявили сегодня в Варшаве, охрану границы сейчас осуществляют более пятнадцати тысяч военных, которые прибыли на помощь пограничникам. По некоторым оценкам, в лагере беженцев находится порядка двух тысяч человек, однако их число может существенно возрасти. В Белоруссию продолжают прибывать мигранты из стран Африки и Ближнего востока. Они переписываются в чатах в мессенджерах. Собираются в группы и организованными колоннами направляются к польской границе. Польша в ответ допускает вероятность полного закрытия границы с Белоруссией, пишет "РИА Новости".

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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