В Польше задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции

Вместе с ним - шведа и литовца

Польские пограничники задержали гражданина России, подозреваемого в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии.

Вместе с россиянином также задержаны граждане Литвы и Швеции, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение Пограничной службы Польши.

Ранее в МИД России заявили, что все обвинения западных стран в том, что Россия содействует миграционному кризису на белорусско-польской границе, не имеют никаких оснований.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

Накануне многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. К вечеру 8 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

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