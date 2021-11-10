"Еврозима": синоптик рассказал, какая зима ожидает россиян

Период с декабря по февраль будет вполне комфортным

Россиян ожидает мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. Такое мнение высказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что прежде метеорологи обещали зиму, близкую к климатической норме, однако прогнозы скорректировались. В декабре, январе и феврале температуры могут оказаться на два градуса выше нормы.

Что касается осадков, количество снега будет соответствовать многолетним значениям, рассказал Тишковец.

Таким образом, россиянам предстоит вполне комфортная, не холодная и не очень теплая зима, напоминающая "еврозиму", резюмировал синоптик в интервью радио Sputnik.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что предстоящей зимой температура на большей части Европейской России ожидается в пределах нормы или немного выше.

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