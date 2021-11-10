ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Еврозима": синоптик рассказал, какая зима ожидает россиян

11:54
  • среда
  • 10 ноября 2021

Период с декабря по февраль будет вполне комфортным

Россиян ожидает мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. Такое мнение высказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Метель и сугробы: в Сибирь пришла зима

Эксперт отметил, что прежде метеорологи обещали зиму, близкую к климатической норме, однако прогнозы скорректировались. В декабре, январе и феврале температуры могут оказаться на два градуса выше нормы.

Что касается осадков, количество снега будет соответствовать многолетним значениям, рассказал Тишковец.

Таким образом, россиянам предстоит вполне комфортная, не холодная и не очень теплая зима, напоминающая "еврозиму", резюмировал синоптик в интервью радио Sputnik.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что предстоящей зимой температура на большей части Европейской России ожидается в пределах нормы или немного выше.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Зима
Зима
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.