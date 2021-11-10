В России за сутки выявили 38058 новых случаев коронавируса

Умерли 1239 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 38058 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1239 человек, выздоровели 34565 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3927. В Московской области за сутки заболели 2649 человек, в Санкт-Петербурге - 2942.

За весь период пандемии в стране выявлено 8911713 случаев инфекции. Умерли 250454 пациента. Выздоровел 7654161 человек.

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