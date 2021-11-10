Врач рассказал, как избежать развития остеопороза

В зоне риска находятся женщины и малоподвижные люди
Остеопороз грозит частыми переломами, однако избежать развития этого заболевания можно. О том, как защитить свой организм, в интервью "ТВ Центру" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Владимир Галагуза.
— Что же такое остеопороз?
— В первую очередь, это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы костной ткани, сопровождающее естественно потерей целостности костной ткани. Больше присуще заболевание, к сожалению, женскому полу, женщинам, потому что здесь есть специфичность эндокринной системы.
— Кальций теряется в определенном возрасте.
— Да, естественно, потому что 80% кальция депонируется в костной ткани. Учитывая менструальные циклы, женщина теряет ежемесячно на протяжении 20 лет кальций. Сначала это будет острая эпиническая дистрофия, раздражение костной ткани, а затем уже и формирование остеопороза.
— Факторы риска развития остеопороза. Вы сказали, прежде всего быть женщиной — это фактор риска. Возраст старше 65 лет, дефицит кальция.
— И витамина D.
— И витамина D, низкая физическая активность.
— Да, малоподвижный образ жизни.
— Почему же, наоборот, вроде как бережем свои косточки.
— Заболевание же бессимптомное в основном в пятидесяти процентах случаев, и тогда, к сожалению, это уже на магнитно-резонансной томографии определяется разряжение костной ткани. Увеличивается масса тела у человека. А учитывая сейчас и постковидные синдромы, естественно у многих людей малоподвижный образ жизни.
— Вредные привычки.
— Естественно, это курение. Алкоголь, который будет потенцировать, еще больше выводить кальция.
— Заболевания щитовидной железы.
— Не только щитовидной. Вообще эндокринной системы, здесь нужно учесть еще и функцию половых гормонов. У женщины всегда очень часто как раз в этом возрасте идет снижение эстрогенов, которые активно участвуют в синтезе с витамином D.
— Можно ли предупредить развитие остеопороза? И каким образом?
— Во-первых, рекомендую женщинам после 40 лет ежегодно проводить исследование, которое называется денситометрия, она показывает плотность костной ткани. Должно быть отрегулировано питание.
— А что особенно хорошо для костей?
— Средняя суточная потребность в кальции — от 800 до 1000 миллиграмм. В питании, допустим, стакан молока — это 250 миллиграмм. 30 грамм сыра — 250 миллиграмм. Капуста брокколи — 60 миллиграмм. Вот уже у вас получается...
— Это даже не добавляя витамины, пищевые добавки.
— И здесь есть своя специфичность. Профилактический прием кальция с витамином D не просто так в течение дня должен применяться, он употребляется именно на ночь.
— На ночь? Не утром?
— Да, конечно, потому что под действием активации паратиреоидных гормонов они вырабатываются ночью.
— Рыбка, лосось — это мы D добавляем к кальцию?
— Естественно, да-да. Жирные сорта рыбы.
— И вместе с кальцием.
— Да, молочные продукты, творог можно низкой жирности, допустим, до 5%.
— И вместе с мужем на прогулку.
— Да, конечно, и активный образ жизни.
По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram