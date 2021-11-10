Врач рассказал, как избежать развития остеопороза

В зоне риска находятся женщины и малоподвижные люди

Остеопороз грозит частыми переломами, однако избежать развития этого заболевания можно. О том, как защитить свой организм, в интервью "ТВ Центру" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Владимир Галагуза.

— Что же такое остеопороз?

— В первую очередь, это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы костной ткани, сопровождающее естественно потерей целостности костной ткани. Больше присуще заболевание, к сожалению, женскому полу, женщинам, потому что здесь есть специфичность эндокринной системы.

— Кальций теряется в определенном возрасте.

— Да, естественно, потому что 80% кальция депонируется в костной ткани. Учитывая менструальные циклы, женщина теряет ежемесячно на протяжении 20 лет кальций. Сначала это будет острая эпиническая дистрофия, раздражение костной ткани, а затем уже и формирование остеопороза.

— Факторы риска развития остеопороза. Вы сказали, прежде всего быть женщиной — это фактор риска. Возраст старше 65 лет, дефицит кальция.

— И витамина D.

— И витамина D, низкая физическая активность.

— Да, малоподвижный образ жизни.

— Почему же, наоборот, вроде как бережем свои косточки.

— Заболевание же бессимптомное в основном в пятидесяти процентах случаев, и тогда, к сожалению, это уже на магнитно-резонансной томографии определяется разряжение костной ткани. Увеличивается масса тела у человека. А учитывая сейчас и постковидные синдромы, естественно у многих людей малоподвижный образ жизни.

— Вредные привычки.

— Естественно, это курение. Алкоголь, который будет потенцировать, еще больше выводить кальция.

— Заболевания щитовидной железы.

— Не только щитовидной. Вообще эндокринной системы, здесь нужно учесть еще и функцию половых гормонов. У женщины всегда очень часто как раз в этом возрасте идет снижение эстрогенов, которые активно участвуют в синтезе с витамином D.

— Можно ли предупредить развитие остеопороза? И каким образом?

— Во-первых, рекомендую женщинам после 40 лет ежегодно проводить исследование, которое называется денситометрия, она показывает плотность костной ткани. Должно быть отрегулировано питание.

— А что особенно хорошо для костей?

— Средняя суточная потребность в кальции — от 800 до 1000 миллиграмм. В питании, допустим, стакан молока — это 250 миллиграмм. 30 грамм сыра — 250 миллиграмм. Капуста брокколи — 60 миллиграмм. Вот уже у вас получается...

— Это даже не добавляя витамины, пищевые добавки.

— И здесь есть своя специфичность. Профилактический прием кальция с витамином D не просто так в течение дня должен применяться, он употребляется именно на ночь.

— На ночь? Не утром?

— Да, конечно, потому что под действием активации паратиреоидных гормонов они вырабатываются ночью.

— Рыбка, лосось — это мы D добавляем к кальцию?

— Естественно, да-да. Жирные сорта рыбы.

— И вместе с кальцием.

— Да, молочные продукты, творог можно низкой жирности, допустим, до 5%.

— И вместе с мужем на прогулку.

— Да, конечно, и активный образ жизни.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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