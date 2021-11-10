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Мурашко заявил о дефиците медицинского кислорода в 12 регионах

11:32
  • среда
  • 10 ноября 2021

Расход контролируется "вручную"

Ручной контроль расхода медицинского кислорода ведется в 12 российских регионах. Там сложилась напряженная ситуация, кислорода хватит не более чем на двое суток, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Авиационные части ЦВО отправили кислород в больницы двух регионов

"На сегодняшний день... в целом по Российской Федерации... напряженная ситуация, где мы прогнозируем запас кислорода до двух суток, - это 12 регионов", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В сутки в России, по данным министра здравоохранения, используют 2 925 тонн медицинского кислорода. Большая его часть производится внутри страны. Кислород выпускают крупные промышленные предприятия, а также организации министерства обороны, передает "Интерфакс".

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