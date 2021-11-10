Польша пригрозила Белоруссии полностью закрыть границу

Об этом рассказали в польском кабмине

Власти Польши уведомили Белоруссию о возможности полного закрытия движения через границу. Об этом в среду, 10 ноября, рассказали в пресс-службе польского правительства.

Как рассказал пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер, дальнейшие сценарии развития событий учитывают полное закрытие границы с Белоруссией.

Мюллер подчеркнул, что белорусским властям направят уведомление "о том, что возможно, если они не прекратят свои действия", сообщает Wirtualna Polska.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

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