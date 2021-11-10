Netflix в России внесут в реестр аудиовизуальных сервисов

Это упростит пользование сервисом

Американский стриминговый сервис Netflix внесут в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора.

Процедура внесения уже началась, заявил ТАСС начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

"В Netflix мы направили соответствующий запрос. Ждем информацию", - отметил он.

Попав в реестр, Netflix может претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику, например, мобильные телефоны и Smart TV.

В реестре уже числятся Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск", "Триколор кино", Билайн ТВ, "Мегафон ТВ", МТС ТВ и другие платформы.

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