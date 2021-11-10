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Иммунолог объяснил причины скачков антител к COVID-19

12:18
  • среда
  • 10 ноября 2021

Иммунолог предложил два объяснения

Неожиданные скачки уровня антител IgG или IgM к коронавирусной инфекции могут иметь два объяснения. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
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Медик уточнил, что если речь идет о незначительном изменении титра, это может быть связано с особенностями тестов — вероятнее всего, измерения производились с помощью разных систем. Важно также помнить о погрешности и индивидуальных колебаниях.

Однако при скачке уровня антител в два или три раза вероятен вариант нового контакта с инфекцией. Крючков отметил, что в половине случаев инфекция протекает бессимптомно. В этом случае организм и иммунная система реагирует, а клинических проявлений у человека нет.

Иммунолог также подчеркнул в интервью радио Sputnik, что для получения иммунной защиты необходимо пройти вакцинацию против COVID-19 с последующими ревакцинациями каждые полгода.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что полную защиту от штамма "дельта" коронавирусной инфекции обеспечивают антитела в количестве 300 международных единиц. При этом идеальным считается уровень в 500 единиц.

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