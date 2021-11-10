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Россия вернула в Черное море патрульный корабль "Василий Быков"

12:09
  • среда
  • 10 ноября 2021

Дальний поход длился около 6 месяцев

В Новороссийск прибыл патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков". Он выполнял задачи в Средиземном море, дальний поход длился около 6 месяцев.
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"В ближайшее время корабль пройдет послепоходовое техническое обслуживание и пополнит запасы материальных средств, после чего экипаж приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки", - сообщила пресс-служба флота.

Как заявил на днях глава Минобороны Сергей Шойгу, российские военные отслеживают в Черном море действия боевых кораблей США, чтобы не допустить провокаций. По данным ведомства, 30 октября в акватории находится вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США Porter. А 4 ноября в Черное море вошел штабной корабль Mount Whitney, передает "Интерфакс".

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