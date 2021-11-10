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Автобусы для зараженных коронавирусом вышли на маршрут в Белгороде

12:26
  • среда
  • 10 ноября 2021

Заболевшие могут вызвать и спецавтомобили

Специальные автобусы для пассажиров с признаками заболевания COVID-19 вышли на маршрут в Белгороде. Они доставят граждан в амбулаторный коронавирусный центр, который открылся 25 октября на базе поликлиники №6.
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Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, автобусы с табличкой "Поликлиника №6" будут ходить по пяти маршрутам. Губернатор призвал земляков пользоваться этим транспортом при наличии симптомов заболевания, чтобы не подвергать риску остальных пассажиров. Кроме того, жители могут воспользоваться и услугами спецавтомобилей.

"Выделено 30 машин от поликлиники. Еще 24 выделяют органы соцзащиты для доставки людей старше 55 лет. С четверга 2 машины в тестовом режиме будут работать по Белгороду", - сообщил Гладков.

По словам главы региона, вызвать спецтранспорт можно будет по назначению врача, который вызовет пациента в поликлинику. Новый амбулаторный ковид-центр принимает не только жителей города, но также из Белгородского района и ближайших городских округов, передает "Интерфакс".

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