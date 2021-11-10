Выбрана главная новогодняя елка России

Дерево выбирали из нескольких десятков претендентов

Соборную площадь Московского Кремля перед новогодними праздниками украсит ель из Подмосковья. Об этом в среду, 10 ноября, рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Главную новогоднюю елку страны выбирали из нескольких десятков деревьев. Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Кроме того, важен легкий подъезд техники к месту, где растет елка.

Победительницей отбора стала 90-летняя ель из деревни Новопареево городского округа Щелково. Высота дерева составляет около 28 м, диаметр ствола — 56 см, размах нижних ветвей достигает десяти метров.

В середине декабря елку спилят и доставят в Кремль, рассказала Крылова ТАСС.

Между тем россиян предупредили о предстоящем подорожании традиционного новогоднего напитка — шампанского. Дефицит шампанских и игристых вин на российском рынке к концу года не ожидается. Однако цены на эту продукцию к новогодним праздникам вырастут на 5-7%.

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