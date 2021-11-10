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Процесс над Саакашвили начался без обвиняемого

12:52
  • среда
  • 10 ноября 2021

Экс-президента Грузии не смогли доставить в суд

Минюст Грузии отказался доставить бывшего президента страны Михаила Саакашвили в суд. Там начинается рассмотрение дела о жестоком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. В сообщении Минюста отмечается, что служба опасается провокаций сторонников Саакашвили, а также ухудшения здоровья политика.
Сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста у здания Минюста Грузии

"Служба Госбезопасности публично заявила: им стало известно, что планировалась блокировка дорог во время этапирования М. Саакашвили... Указанные действия могли произойти и во время его этапирования в зал суда", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что обвиняемый прекратил лечение – как стало известно, Саакашвили вернули из больницы в СИЗО. В сообщении сказано, что присутствие политика на процессе представляет дополнительный риск его здоровью, передает ТАСС. Заседание было назначено на 13:00 - это полдень по московскому времени.

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