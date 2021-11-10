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Минздрав выступил за уголовную ответственность врачей-антипрививочников

12:51
  • среда
  • 10 ноября 2021

Но "без резких движений"

Врачей-антипрививочников надо привлекать к строгой ответственности, в том числе уголовной.
Мурашко оценил число заболевших среди привитых от коронавируса

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, подчеркнув, что не призывает "к каким-либо резким движениям".  

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", - сообщил он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ковид-диссидентство – это крайне некорректное поведение врачей. Медики, наоборот, должны занимать достаточно жесткую позицию в борьбе с инфекцией.

"Мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми", - подчеркнул Мурашко.

Ранее министр заявил, что в России первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты уже 62 миллиона человек.

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