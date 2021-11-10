Появились подробности о подготовке пресс-конференции Владимира Путина

Мероприятие пройдет в очном формате

Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в очном формате. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Формат пресс-конференции оставался под вопросом в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В октябре, анонсируя мероприятие, Песков уточнил, что его формат определят с учетом эпидемиологической ситуации.

О конкретных сроках проведения пресс-конференции Кремль проинформирует позднее, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на декабрь, совмещать ее с другими форматами не будут.

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