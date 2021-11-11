"Ухо пловца": что это такое и как лечить

Ухом пловца в народе называют наружный отит

Врачи настаивают на том, что резкое погружение в ледяную воду может быть даже опасным для жизни. В холодную или ледяную воду нужно заходить постепенно, чтобы организм успевал адаптироваться к понижению температуры. Что такое "отит пловца", и при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к специалисту - в интервью "ТВ Центр" рассказал врач-оториноларинголог Алексей Бородин.

- Отит или ухо пловца - это такой некий собирательный образ болезни. Расскажите, пожалуйста, подробней, что это за диагноз.

- Отит или ухо пловца - это заболевание, при котором инфекция попадает, как правило, с водой в слуховой проход, вызывая воспаление кожи, очень тонкой и нежной, слухового прохода. Как правило, склонность к этому заболеванию у тех, кто много плавает, что следует из названия, у любителей бань и саун, у туристов, посещающих жаркие климаты, поскольку когда жарко и влажно, лучше складываются условия для этой инфекции.

- То есть, там патологическим основным звеном является застой воды. А откуда инфекционный фактор? Потому что он, как правило, основное условия развития воспаления.

- Вода нестерильна и в естественных водоёмах, и в бассейнах. И, кстати, у этого заболевания есть сезонность. Обычно чаще оно случается во второй половине лета, в августе - в начале сентября, когда за долгий купальный сезон, пока тепло, инфекции, бактерии размножаются, их концентрация повышается, и, соответственно, они легче вызывают воспаление. А инфекция, которая чаще всего это воспаление вызывает - то есть, теоретически может любая вызвать, - но чаще всего это или синегнойная палочка, или золотистый стафилококк, в подавляющем большинстве случаев.

- У этого заболевания, как и у многих других, есть несколько стадий развития. Давайте об этом подробнее.

- При лёгкой стадии воспаление начинается просто в коже слухового прохода. Если не принять своевременных мер, инфекция развивается и затрагивает всё большую и большую поверхность слухового прохода. В тяжёлых случаях она распространяется и на ушную раковину, и вглубь на барабанную перепонку, усиливаются симптомы.

- Вот как раз о симптомах. Когда начальная стадия воспаления, первая стадия, ещё не тяжёлая, какие симптомы беспокоят человека?

- В первую очередь, это боль. Самый простой и очевидный симптом. Кожа очень тонкая и очень нежная в слуховом проходе, а под ней почти нет мягкой прослойки, сразу кость. Поэтому кожа начинает болеть сразу. Очень характерно усиление боли при нажатии на козелок и при движении нижней челюсти, поскольку сустав нижней челюсти тоже вплотную к нижней стенке слухового прохода располагается. Изнутри, естественно, да. При развитии воспаления могут добавляться жалобы на снижение слуха, на чувство заложенности и отёка внутри. Появляется зуд, выделения из уха.

- А давайте вернёмся к тому моменту, когда вода всё-таки попала к нам в ухо. Ведь есть же знаменитый народный способ - попрыгать на одной ноге, всё это вроде как у нас выливается, и всё.

- Если выливается, то замечательно. Есть ещё другой хороший способ - это взять фен, например, если в отеле или дома, он обычно есть, включить его на самую низкую температуру, чтобы это был не горячий воздух, но при этом дул сильно, и постараться с помощью фена просушить ухо. Главное, ничего в ухо не засовывать внутрь, пытаясь его просушить.

- Какое лечение отита назначают врачи-оториноларингологи?

- В первую очередь врач посмотрит ухо, если необходимо, он его почистит. Доктор может взять анализ - посев на микрофлору, чтобы уточнить, какой возбудитель, но лечение, как правило, назначается сразу. Если это не тяжёлая форма, то это будут капли в ухо, исходя из статистики, то есть, выбираются средства, которые лучше всего помогают против наиболее распространённых возбудителей. Если в будущем окажется, что лечение необходимо менять, тогда уже можно будет воспользоваться результатами того анализа, который был взят при первой встрече.

- А можно как-то предотвратить вообще появление этого самого отита? Может быть, беруши всё время себе в уши затыкать перед тем, как идти куда-то в водоём?

- Пользоваться ими, на мой взгляд, рационально, только если человек уже знает, что у него есть склонность к отиту пловца, что ему очень легко его подхватить. Тогда, конечно, можно пользоваться берушами. Перед, например, поездкой на отдых или походом в бассейн можно заранее заглянуть к отоларингологу и убедиться, что там нет серной пробки, скопления серы, которая провоцирует. То есть, принимать меры.

- Ухо - это очень нежный орган. И есть люди, которые достаточно интенсивно каждый день вычищают ушными палочками, поглубже их засовывают. Что вы можете сказать про правильный и рекомендованный туалет уха?

- Спасибо за этот вопрос, это больная тема. Дело в том, что ушная сера не просто так вырабатывается в ухе. Благодаря своему химическому составу она препятствует размножению бактерий в ухе. Удаляя эту серу, мы убираем этот мощный защитный фактор для нашего слухового прохода, а во-вторых, мы очень легко можем травмировать слуховой проход. Третий вариант - мы можем занести инфекцию, удаляя серу. Ведь, например, те же ватные палочки нестерильны.

- Протолкнуть можем туда инфекцию.

- Совершенно верно. Протолкнуть инфекцию и серу утрамбовать только глубже. Одно дело, когда сера вот здесь у входа, её и достать, например, трудно, а ватной палочкой, пытаясь её вычистить, мы можем её протолкнуть, утрамбовать ближе к барабанной перепонке, и тогда даже без всякой воды может развиться воспаление, и у лор-врача будет очень сложная задача помочь.

- Поэтому туалет уха должен ограничиваться только наружным слуховым проходом.

- Только у входа. Правило такое: там, где мы видим, там мы можем протереть, там, где мы не видим, туда мы не лезем ничем. Из интересного - ватные палочки придуманы не для ушей.

- А для чего?

- Чтобы снимать макияж. Для того чтобы у младенцев чистить между пальцами и пупочек. И если вы возьмёте любую упаковку ватных палочек, там очень мелким шрифтом будет написано: "В уши не засовывать".

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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