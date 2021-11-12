Врач рассказала о полезных свойствах хмеля

Не многие знают, что хмель - это, прежде всего, лекарственное растение

У многих хмель ассоциируется с процессом пивоварения, но мало кто знает, что хмель, прежде всего, лекарственное растение. О полезных свойствах этого растения в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-кардиолог, диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Поленова.

- Многие считают, что хмель связан как-то с алкоголем, с опьянением, с каким-то таким состоянием неадекватным. Хмельным. Давайте раскроем всю правду об этом растении.

- Ещё с 17 века знаменитый философ и лекарь Парацельс использовал такие целебные свойства хмеля, как благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт, а также в качестве желчегонного средства. В традиционной русской кухне хмель использовался как противовоспалительное средство, седативное и успокаивающее.

- Нет, надо сказать, что самого-то алкоголя в хмеле нет.

- Совершенно верно. Если мы видим, что продукт содержит хмель, это не значит, что он содержит алкоголь. Хмель содержит целую гамму полезных веществ: это смолы, это флавоноиды, это полифенолы. И в настоящее время мы можем в аптеках увидеть препараты, которые содержат хмель, и используются они при лечении неврастении, при восстановлении против различных заболеваний, а также в комплексной терапии климактерического синдрома как дополнительное средство.

- Те женщины, кто прошли это непростое время, понимают, что здесь и тревожность, и перепады состояний, и так называемые приливы. Неужели хмель помогает бороться со всеми этими симптомами?

- Совершенно верно, может помочь в качестве дополнительного средства, потому что в хмеле содержится один из самых сильных фитоэстрогенов, 8-пренилнарингенин. И как раз только он отвечает за заместительные эстрогеновые действия, которые могут быть очень полезны в комплексном лечении климактерического синдрома.

- В каком виде употребляют хмель?

- Мы используем в качестве лекарственного субстрата для лекарственного растения именно шишки хмеля, которые высушиваются, и затем уже экстракт используется для лекарственных целей. Экстракт шишек хмеля может использоваться как внутреннее средство, а также как наружное средство. Внутреннее - пожалуйста, это отвары, настои. В качестве наружного средства он используется как наполнитель для подушек. Это используется в качестве снотворного средства, седативного.

- Многие врачи-косметологи тоже любят хмель...

- Да, и небезосновательно. Дело в том, что в хмеле содержится большое количество аминокислот, из которых формируются протеины, которые очень полезны для волос. Они улучшают структуру волос, улучшают их рост.

- И раньше косметологи вовнутрь назначали приём пивных дрожжей, как раз в состав которых тоже входил хмель. И это позитивно влияло на качество кожи.

- Для улучшения качества кожи и волос, да, совершенно верно.

- Представители традиционной медицины порой достаточно скептически относятся к народным рецептам. Это не всегда оправданно, потому что и многие лекарственные препараты, в принципе, их рецепты построены на химической формуле, которую изначально выделили из лекарственных растений.

- Совершенно верно. Все растительные препараты имеют вполне чёткую химическую формулу. Но дело не в том, что формула воздействует определённым образом и способна оказывать тот или иной эффект. Дело в том, что сейчас мы должны руководствоваться результатами клинических испытаний. Доказательная медицина - это не то, что могло быть или может быть. Доказательная медицина - это то, что подтверждено конкретным результатом. И только если у нас есть результаты клинического испытания: одна группа получает пустышку, другая группа получает либо растительный препарат, либо медикамент, таблетку - и у нас получается, что эффект в группе вмешательства выше, только тогда мы можем говорить о наличии нового лекарственного препарата по новому показанию.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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