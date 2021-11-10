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Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации от COVID-19

13:18
  • среда
  • 10 ноября 2021

На федеральном уровне никакие решения не принимались

Решения о введении в России обязательной вакцинации не принимались. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Совфеде опровергли обсуждение обязательной вакцинации от COVID-19

Как подчеркнул представитель Кремля, никаких решений на этот счет на федеральном уровне нет, сообщает РИА Новости.

Тема обязательной вакцинации от коронавируса вновь стала обсуждаться после заявления главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцину от COVID-19 следует внести в национальный календарь прививок и сделать вакцинацию обязательной.

Вслед за этим председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не противоречит Конституции.

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