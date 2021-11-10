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Боевую технику "Вертолетов России" впервые представят на авиасалоне в ОАЭ

13:20
  • среда
  • 10 ноября 2021

Это экспортные варианты Ми-28 и Ка-52

Боевая техника производства "Вертолетов России" впервые будет представлена на международном авиасалоне. Посетители Dubai Airshow 2021 смогут увидеть экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52.
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"Мы, наверное, первый раз в Дубай вывозим боевую технику. Это Ми-28, экспортный вариант, и вертолет Ка-52 - тоже экспортный вариант", - сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

По словам Богинского, в Дубае также будут представлены вертолеты "Ансат" с брендом Aurus и с медицинским модулем, машины К-226 и Ми-172А2. Гендиректор концерна отметил, что контракты на "Ансат" Aurus пока не заключены, на авиасалоне предстоят переговоры. Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября, передает ТАСС.

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