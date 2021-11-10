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Большинство регионов прошли пик по коронавирусу

13:41
  • среда
  • 10 ноября 2021

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре

Большинство российских регионов прошли пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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Эксперт указал, что введение нерабочих дней дало положительный эффект — удалось разорвать цепочки заражений. Благодаря этому в большинстве регионов темпы прироста новых случаев COVID-19 замедлились.

По словам Горелова, многие крупные регионы постепенно выходят на этап стабилизации эпидситуации по коронавирусу, сообщает ТАСС.

Между тем за минувшие сутки в России было зарегистрировано 38058 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за этот период 1239 человек, выздоровели 34565 заболевших.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице после режима нерабочих дней наблюдается улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией: на 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% — количество госпитализаций за неделю.

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