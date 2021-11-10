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В небе над Белоруссией появились российские Ту-22М3

13:35
  • среда
  • 10 ноября 2021

По данным Минобороны, бомбардировщики проверяли ПВО Союзного государства

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 появились 10 ноября в небе над Белоруссией. Как сообщили в Минобороны России, самолеты выполнили патрулирование в белорусском воздушном пространстве.

Опубликовано видео полета Ту-22М3 над Черным морем на фоне учений НАТО
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 отправились на помощь Тихоокеанскому флоту

По данным военного ведомства, ТУ-22М3 отработали взаимодействие с наземными пунктами управления. Самолеты участвовали в проверке ПВО Союзного государства.

В Минобороны подчеркнули, что все задачи полета экипажи дальних бомбардировщиков выполнили полностью. ТУ-22М3 вернулись на аэродром базировании на территории России.

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