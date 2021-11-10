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В Минздраве объяснили, можно ли отказаться от ревакцинации из-за уровня антител

14:03
  • среда
  • 10 ноября 2021

Ревакцинироваться нужно и молодым, и пожилым людям раз в полгода

Уровень антител не является показателем при принятии решения о ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 ноября, рассказала главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.
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Медик подчеркнула, что ориентироваться на уровень антител не нужно. Ни в одной стране мира этот показатель не является основанием для того, чтобы отказаться или, наоборот, досрочно пойти на ревакцинацию, указала Ткачева.

Эксперт напомнила про рекомендации, которые основаны на доказательной базе: через полгода после первой вакцинации надо ревакцинироваться, через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции также надо ревакцинироваться.

Ткачева подчеркнула , что ревакцинироваться нужно и молодым, и пожилым людям раз в полгода, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые вспышки коронавирусной инфекции начинаются из-за того, что люди вовремя не проходят ревакцинацию. Российский лидер сообщил, что при общении с коллегами из других государств, где уровень вакцинации может превышать 60%, задавал вопрос, почему возникают новые вспышки COVID-19. Причиной этого является то, что "упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию".

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