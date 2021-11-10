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Меркель попросила Путина повлиять на Минск в ситуации с мигрантами

14:07
  • среда
  • 10 ноября 2021

Президент России посоветовал ЕС наладить прямой диалог с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре ситуацию на белорусской границе. Как сообщили в кабмине Германии, Меркель попросила Путина повлиять на Минск.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", - сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин предложил странам-членам ЕС наладить обсуждение проблем напрямую с Минском. Президент России и и.о. канцлера Германии условились продолжить разговор на эту тему.

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