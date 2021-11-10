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В России могут начать рассылать бумажные QR-коды о вакцинации

14:57
  • среда
  • 10 ноября 2021

Речь идет о жителях отдаленных поселков и тех, у кого нет мобильных устройств

Ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной. Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Подчеркнув, что ограничительные меры, действующие в регионах, пока сохранятся. На заседании Верхней палаты парламента речь зашла о трудностях, с которыми сталкиваются жители отдалённых населённых пунктов и пожилые граждане, не имеющие смартфонов и доступа к Интернету. После вакцинации они не могут получить QR-код, необходимый для посещения общественных мест.

Валентина Матвиенко поручила проработать этот вопрос председателю комитета по социальной политике.

"Были рекомендации, если не ошибаюсь, там, где нет возможности QR-кодами пользоваться, давать письменные справки или о прививке, или человек переболел, и когда. И они должны быть равноценны QR-кодам, также везде приниматься. Но я думаю, что отдельно, Инна Юрьевна, рассмотреть этот вопрос, он правильный, вместе с Минцифры, с правительством, и выработать или разъяснения, или рекомендации, если есть в этом необходимость, чтобы мы большую часть населения не оставили один на один", - сказала Матвиенко.

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