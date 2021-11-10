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В Москве подвели итоги онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"

15:01
  • среда
  • 10 ноября 2021

Главной темой экспедиции стал этнокультурный и образовательный туризм

В Москве подвели итоги второй просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия". В ходе пресс-конференции рассказали о самых ярких моментах сезона.

Главной темой экспедиции в этом году стал этнокультурный и образовательный туризм. Для участников организовали дистанционные лекции о достопримечательностях и маршрутах, раскрывающих исторические и национальные особенности регионов. Говорили также о роли внутреннего туризма в воспитании молодёжи.

Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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