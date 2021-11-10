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Слова Мурашко об уголовной ответственности для врачей-антиваксеров пояснили

14:09
  • среда
  • 10 ноября 2021

Соответствующие положения уже предусмотрены действующими законами

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил слова главы ведомства Михаила Мурашко о том, что выступающие против вакцинации от COVID-19 медицинские работники должны нести уголовную ответственность.
Мурашко назвал число привитых первым компонентом россиян

Как уточнил Кузнецов, описанное министром поведение некоторых врачей ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.

"При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", - добавил помощник главы Минздрава (цитата по ТАСС).

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что некоторые медицинские работники причастны к распространению поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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