Как идет строительство третьего Московского центрального диаметра

МЦД-3 соединит Ленинградское и Казанское направления

Четыре железнодорожных путепровода и тоннель построят в столице для запуска МЦД-3. На станции "Москва-Пассажирская-Казанская" уже развернуты масштабные работы по реконструкции двухпутного тоннеля. Планируется и обновление Митьковской соединительной ветки, которая объединяет Казанское и Ленинградское направления.

Километры теплосетей, электрических и газовых коммуникаций железнодорожники уже перенесли. Чтобы сохранить движение поездов, на несколько десятков метров перемещают существующие пути. Освободившееся место и станет строительной площадкой. Перемычка соединит Ленинградское и Казанское направления, превратив их в МЦД-3.

"Тоннель порядка 600 метров будет своей длинной, по которому будет проходить 2 пути с Митьковской веткой. И поезда, которые следуют из Раменского будут проходить уже на Митьковскую ветку, и далее уже на путепровод, и уже на инфраструктуру 2 железных дорог", - объясняет заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

От Зеленограда до Раменского. Самый протяженный, третий Центральный диаметр соединит 10 подмосковных населенных пунктов и 20 столичных районов. 42 станции. С трети из них можно будет пересесть на МЦК, действующие станции метро, и строящиеся Большой кольцевой линии.

"У нас две точки, по сути, есть. Это вокзалы. Сегодня поезда следуют до вокзалов. И мы не хотим пассажиров лишать этой возможности: доехать до вокзалов. При создании минимальных интервалов у пассажира будет возможность выбрать тот маршрут, который ему подходит", - говорит начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Линию объединят с высокоскоростной магистралью до Северной столицы. Поезда будут останавливаться в Зеленограде и на Петровско-Разумовской – пассажирам не обязательно заезжать на вокзал. Впрочем, свободней вздохнут не только Ленинградский и Казанский. По подсчетам проектировщиков, МЦД-3 разгрузит и прилегающие дороги, и станции метро. Пассажиры смогут сэкономить до 43 минут в пути. Первые составы должны пойти по диаметру в конце следующего года.

Иван Колесников, Станислав Ильин, Кирилл Кретов, "ТВ Центр".

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