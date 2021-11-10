В Москве заработал сервис по вывозу ненужных вещей

Что можно сдать и куда вещи отвозят?

Вывезут все. В Москве заработал новый сервис, который помогает горожанам избавиться от ненужных вещей. Услуга бесплатная, достаточно оставить заявку на портале мос.ру. Дату и время выбирают сами жители. Проект ещё тестируется, но уже пользуется популярностью у москвичей.

Громоздкая старая электроплита долгое время тормозила ремонт и портила настроение. Наталия искала различные способы, чтобы ее вывезти. Нашла на портале мос.ру - бесплатный и с пользой для экологии.

"Я попросила наших строителей, они отключили от электрической сети и только выдвинули. Все остальное делают ребята, которые позвонили, договорились со мной о времени и сейчас вывезут ее", - рассказала она.

Рабочие за раз готовы забрать до 20 предметов, и даже отсутствие лифта - не проблема. С конца октября в Москве начал работу сервис "Вывоз ненужных вещей". Услуга помогает решить вопрос со старой крупногабаритной техникой, утилизация которой зачастую превращается в квест - затратный и сложный.

"На портале мос.ру в разделе услуги сделана специальная форма "Вывоз ненужных вещей", куда любой человек, зарегистрированный на портале, заполняет простые формы, а дальше ему звонят и договариваются о времени вывоза", - рассказал заместитель руководителя ГКУ "Новые Технологии Управления" Илья Демин.

С первых дней работы сервиса лидируют холодильники и стиральные машинки. А ведь можно вывезти даже автомобиль! Но только свой, документы проверят. А еще заявку можно оставить на посудомоечную машину, газовую или электроплиту, аккумуляторы, железную дверь и чугунную ванну. Но все разобрать и подготовить к вывозу должны сами жители.

Ненужные и сломанные вещи и технику отправляют на специализированные заводы - ближайшие к Москве. Все будет полностью переработано - таким образом сервис помогает уменьшить количество мусора, который попадет на полигоны.

Старые электроприборы превращаются на свалках в экологические бомбы: в деталях техники может содержаться ртуть, свинец и мышьяк. А кроме опасных веществ, в электрохламе есть драгоценные и цветные металлы, которые должны вернуться в производство.

Плита и другой электромусор теперь - сырье для металлургического производства. Сервис по вывозу ненужных вещей планируют расширять. Скоро сдать в утиль можно будет и мебель.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram