Москва пережила самую холодную ночь с начала осени

В Подмосковье столбики термометров опустили до минус 10

Солнце, мороз и гололёд: в Москве сегодня наступила зима, пока, правда, климатическая, но со всеми атрибутами настоящей, календарной. В городе из-за наледи на дорогах объявлен жёлтый уровень опасности.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона - в столице подморозило почти до минус трёх, по области и до минус 10. Однако до абсолютного рекорда вековой давности погода всё же не дотянула: в ночь с 9 на 10 ноября 1908 года в Москве было минус 18 с половиной.

Сегодня московский регион находится под влиянием антициклона. От облаков почти не осталось и следа, солнце вновь балует горожан, хотя и не греет - сейчас на улице около нуля. Коммунальные службы к ухудшению погоды готовы, следят за состоянием трасс, мостов, пешеходных переходов и, при необходимости, проведут противогололёдную обработку.

"Установлены распределители твёрдых противогололёдных материалов, заменены кольца щеток, подготовлены тротуарно-уборочная техника, также подготовлены линейные погрузчики и техника для уборки снега", - говорит главный инженер ГБУ "Автомобильные дороги" Алексей Шарин.

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