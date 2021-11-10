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Четыре магазина и детсад в Москве закрыли за нарушение антиковидных норм

14:23
  • среда
  • 10 ноября 2021

Роспотребнадзор за два дня проверил 124 объекта

Инспекторы Роспотребнадзора 8 и 9 ноября провели проверку соблюдения противоэпидемических мер в организациях торговли, объектах общественного питания, аптеках. Также был проведен рейд по соблюдению мер санитарной безопасности в такси.
Магазину "Улыбка радуги" в ЮАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Как рассказали в столичном управлении ведомства, нарушения антиковидных мер были выявлены на 35 объектах торговли и общепита из 124 проверенных (28%). При проверке 40 объектов транспорта — такси нарушения установлены в трех случаях.

В организациях-нарушителях не проводится бесконтактная термометрия работникам и посетителям, не обеспечен контроль наличия у посетителей защитных масок и респираторов в течении всего времени нахождения на объекте и контроль за соблюдением посетителями социальной дистанции. Санитайзеры и дезинфицирующие салфетки для посетителей отсутствуют.

Кроме этого, не все организации предоставили информацию о вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции.

По результатам проверок к административной ответственности привлечено 40 должностных и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа пяти объектов: четырех магазинов и частного детского сада, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор нашел нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ. Театр могут закрыть на три месяца или оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

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