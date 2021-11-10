Премьер Швеции подает в отставку

Новой главой правительства может стать министр финансов Магдалена Андерссон

В среду премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подаст спикеру парламента заявление об отставке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

"Премьер-министр Стефан Лёвен представит свою просьбу об освобождении от должности премьер-министра спикеру [Андреасу Норлену] сегодня, в среду, 10 ноября. Спикер примет премьера в 12:30 (14:30 мск - прим.ред.). Встреча пройдет в кабинете спикера", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Норлен просит Лёвена возглавить переходное правительство, пока не будет подготовлено предложение о кандидатуре нового премьера.

Ранее стало известно, что съезд Cоциал-демократической рабочей партии Швеции избрал министра финансов Магдалену Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена. Она может стать первой женщиной на посту премьера страны.

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