В Нагорном Карабахе открыли памятник миротворцу

Прототипом стал реальный участник миротворческой миссии
В честь первой годовщины ввода российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах на территории военного городка под Степанакертом в среду открыли памятник миротворцу, пишет ТАСС.
Участие в торжественной церемонии приняли командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Отлитый из бронзы монумент изображает миротворца в полной боевой амуниции с автоматом Калашникова за плечом. Он при этом обнимает девочку, а та дарит ему цветы. Прототипом стал реальный участник миротворческой миссии.
Также в рамках церемонии была заложена капсула времени с посланием потомкам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram