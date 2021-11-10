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В Нагорном Карабахе открыли памятник миротворцу

14:31
  • среда
  • 10 ноября 2021

Прототипом стал реальный участник миротворческой миссии

В честь первой годовщины ввода российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах на территории военного городка под Степанакертом в среду открыли памятник миротворцу, пишет ТАСС.
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Участие в торжественной церемонии приняли командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Отлитый из бронзы монумент изображает миротворца в полной боевой амуниции с автоматом Калашникова за плечом. Он при этом обнимает девочку, а та дарит ему цветы. Прототипом стал реальный участник миротворческой миссии.

Также в рамках церемонии была заложена капсула времени с посланием потомкам.

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