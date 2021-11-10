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Врач перечислил самые распространенные проблемы у переболевших COVID-19

14:46
  • среда
  • 10 ноября 2021

Тяжесть постковидного синдрома зависит от течения самого заболевания

Около 40% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, после выздоровления жалуются на повышенную утомляемость. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
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Помимо этого примерно у трети бывших пациентов отмечается одышка и проблемы со сном. 20% переболевших жалуются на тревожность и депрессию. У 10% наблюдается миалгия (мышечная боль, которая может сопровождаться слабостью и отеками).

Авдеев пояснил, что тяжесть постковидного синдрома зависит от течения самого заболевания. Последствия коронавируса, по словам эксперта, "действительно большая проблема с точки зрения здравоохранения".

Представитель Минздрава также привел данные, согласно которым пациенты из отделения реанимации в течение трех месяцев после выписки имеют очень высокий риск умереть от постковидных осложнений — их доля может составлять до 29%.

После выписки из стационара примерно 15-25% пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе, а значит, проблема не заканчивается с выпиской, цитирует Авдеева ТАСС.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что опасное осложнение при коронавирусе, известное как синдром Кавасаки, чаще всего проявляется у детей в первый год жизни. Его последствия – аневризмы и расширение сосудов.

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