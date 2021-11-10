Минск: облеты авиацией белорусской госграницы будут регулярными

10 ноября воздушное пространство патрулировали российские Ту-22М3

Патрулирование госграницы в воздушном пространстве с привлечением российской и белорусской авиации станет регулярным. С таким заявлением выступило Минобороны Белоруссии.

В белорусском военном ведомстве прокомментировали полет российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые 10 ноября патрулировали воздушное пространство республики.

"По решению военного ведомства Беларуси, согласованного с руководством Министерства обороны РФ, сегодня отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси и России", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны Белоруссии отметили, что самолеты ВКС России выполнили задачи патрулирования госграницы в воздушном пространстве Республики Беларусь. Ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер. Однако теперь они будут выполняться на регулярной основе, приводит текст сообщения ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram