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ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках

14:50
  • среда
  • 10 ноября 2021

Возбуждено пять уголовных дел

Исполняющий обязанности начальника управления ФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин сообщил об увольнении 18-ти сотрудников после проверок фактов истязаний над заключенными.
Дело о пытках в тюремной больнице передали в центральный аппарат СКР

"На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности", - уточнил Ефаркин в эфире "ГТРК-Саратов".

Ранее СМИ сообщили, что в колониях Саратовской области осужденных пытали и подвергали сексуальному насилию. Происходило это, в частности, в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

ФСИН после этого отчиталась об увольнении начальника ОТБ №1, трех сотрудников регионального управления ведомства. Кроме того, были направлены документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

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