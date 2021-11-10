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Матвиенко не исключила принятия дополнительных антиковидных мер

15:04
  • среда
  • 10 ноября 2021

Расслабляться рано, подчеркнула спикер Совета Федерации

В России могут быть введены дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 10 ноября, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой — расслабляться рано и "хлопать в ладоши нечему". В связи с этим необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Матвиенко допустила принятие "дополнительных, более строгих, мер по отдельным категориям граждан" не только в ряде регионов, но и на федеральном уровне, "чтобы ситуацию улучшить".

Необходимо продолжать вакцинацию от COVID-19, подчеркнула спикер Совфеда, чтобы достичь показателя минимум в 80% и обеспечить национальный иммунитет.

По словам Матвиенко, очень многое зависит от сознательности и ответственности граждан, без этого никакие управленческие решения не будут эффективными, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал главам регионов поручение следить за ситуацией и в случае необходимости выработать дополнительные ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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