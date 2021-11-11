Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Близнецы будут невероятно продуктивными, а у Дев великолепный период

Гороскоп на сегодня, 11 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вы сможете получить массу ценных наставлений от авторитетных личностей, которые помогут вам выбрать настоящий путь. Двигайтесь по нему уверенно, и тогда самые смелые ваши мечты окажутся реальностью.

Тельцы

Великолепный период, способный перевернуть вашу жизнь с ног на голову. Полученное потрясение сработает как мощная мотивация: вы совершите ряд эффективных поступков, на которые раньше не решались.

Близнецы

Вас ждёт продуктивный день, за который вы успеете совершить больше дел, чем за последнюю неделю. Особенно это касается сферы интеллектуальной деятельности. Дерзайте!

Раки

Хороший день, благодаря которому получится выбраться из незначительных трудностей. Космос посылает вибрации спокойствия и принятия, чтобы вы научились работать с личными ощущениями.

Львы

Энергетически сильный день, который поможет разложить по полочкам накопившиеся задачи. Всё станет понятно и легко, так что вы сможете реализовать идею, которая давно ожидала своей очереди.

Девы

Сегодня великолепный период для прорыва в выбранной сфере деятельности. Рабочие инициативы и умение находить контакт с командой будут вознаграждены карьерным ростом.

Весы

Впереди стабильный день, приносящий комфорт и тотальное счастье. Ощущение эйфории будет преследовать весь день, погружая в любовь и расслабляющую романтику.

Скорпионы

Солнце, исходящее изнутри вас, поможет осветить выбранный вами путь. Всё запланированное удастся без лишних хлопот, достаточно только захотеть и сделать первый шаг навстречу мечте.

Стрельцы

Вы лишний раз получите подтверждение того, что мир крутится вокруг вас. Волшебным образом будут происходить события, которые приведут вас к невероятному окончанию дня.

Козероги

Период покажется вазой, которая наполняется положительными впечатлениями. Вам останется только получать удовольствие от этих чудесных ароматных цветов.

Водолеи

Увы, но для вас космос не приготовил ничего хорошего. Лучше отпустите рабочие моменты и попробуйте расслабиться всеми доступными способами.

Рыбы

Продуктивный день для творчества, продвижения ваших проектов, поиска сотрудников в команду и других решений, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы.

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